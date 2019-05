Lancio di PS5: AMD suggerisce che l'uscita potrebbe avvenire nel 2020

Durante l'ultima conferenza con gli investitori, i vertici di AMD, nella persona dell'ammistratore delegato Lisa Su, hanno offerto un velato indizio sul periodo di lancio di PS5.

Nel commentare i risultati finanziari raggiunti negli ultimi mesi dal colosso tecnologico californiano, il CEO di AMD si è focalizzata sulle opportunità offerte dalle future piattaforme videoludiche e sottolineato come lei e i vertici della compagnia siano "molto soddisfatti delle nostra partnership, stiamo stringendo degli accordi con Sony per le console di nuova generazione. Quanto al business dei chip semi-custom, crediamo ancora che nel 2019 le stime di vendita saranno sostanzialmente in ribasso, più o meno del 20%".

Collegando le stime di vendita dei chip semi-custom all'accordo sancito con Sony per la produzione delle CPU Zen 2 e delle GPU AMD Navi annunciate da Mark Cerny di Sony tra le specifiche tecniche di PS5, Lisa Su ha poi aggiunto, pur senza fare ulteriori nomi, che "mentre ci avviciniamo verso il 2020, grazie a un cliente specifico di cui preferisco non parlare crediamo che la vendita dei semi-custom ritornerà stabilmente in crescita nel 2020 e anche oltre".

Le informazioni snocciolate dal boss di AMD confermano, seppure indirettamente, le previsioni della società di analisi DigiTimes correlate alla produzione su vasta scala dei chip next-gen di AMD a partire dal terzo trimestre del 2020, una finestra temporale che potrebbe consentire a Sony di commercializzare PS5 nel corso delle festività natalizie del 2020 o, al più tardi, nei primi mesi del 2021, con un prezzo di lancio di 400 dollari o anche più, a causa dei dazi europei.