Lancio di PS5: nuovi rumor sui due modelli Base e Pro della console nextgen

Dalle pagine del forum videoludico di NeoGAF, un insider afferma di essere entrato in possesso di una nuova serie di indiscrezioni su PlayStation 5 che riaccendono i rumor sul lancio a Natale 2020 della console nextgen di Sony in due modelli, uno economico o "Base" e l'altro "Pro" con specifiche più elevate.

A detta del sedicente sviluppatore conosciuto come VFXVeteran (la cui identità sarebbe stata accertata dai gestori di NeoGAF), le alte sfere di Sony non hanno affatto abbandonato l'idea di lanciare PS5 in due modelli ma, al contrario, si starebbero attivando per fare in modo che entrambe le versioni della prossima generazione del Monolite Nero vedano la luce dei negozi in contemporanea, a Natale 2020. Ma non è tutto.

Sempre stando all'insider, anche Microsoft sarebbe intenzionata a perseguire una strategia basata sulla vendita di due modelli di Xbox Series X (come ipotizzato dai rumor dei mesi scorsi sulle versioni Lockhart e Anaconda di Xbox Scarlett). Secondo VFXVeteran, la versione Base di PS5 raggiungerà i 9 Teraflops, mentre il modello Pro si spingerà fino ai 12 Tflops delle specifiche annunciate di Xbox Series X.

Le voci di corridoio raccolte dall'insider suggeriscono un prezzo vicino ai 600 dollari per la versione "premium" di PlayStation 5 e per Xbox Series X. Come di consueto, vi invitiamo a prendere con le pinze questi rumor e a considerarli per ciò che sono, ossia delle indiscrezioni non supportate da alcuna notizia ufficiale proveniente da Sony, Microsoft o dalle altre aziende videoludiche e tecnologiche che si apprestano ad abbracciare la nextgen.