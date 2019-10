Lancio di PS5 e Jim Ryan: il CEO Sony punta ad 'evitare l'autocompiacimento'

Contestualmente all'annuncio del calo di prezzo di PlayStation Now, Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertaiment ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

Dialogando con la redazione di Wired, il dirigente Sony ha infatti commentato l'ingresso di nuovi giochi nel catalogo PS Now del servizio, che può ora vantare titoli quali God of War o Uncharted 4, ma non solo. Jim Ryan ha anche condiviso una interessante dichiarazione d'intenti, legata alla propria visione del futuro in casa PlayStation. "I trascorsi che vedono la piattaforma in carica risultare vincente alla tornata successiva non sono moltissimi", ha dichiarato Jim Ryan. Partendo da questo assunto, il CEO del colosso videoludico ha aggiunto: "Quindi, il punto focale del mio impegno di dirigente è quello di evitare l'autocompiacimento". Con queste dichiarazioni, il CEO evidenzia come, nonostante il successo commerciale conseguito da PlayStation 4 nel corso dell'attuale generazione, Sony non debba "abbassare la guardia" in vista del lancio della futura PlayStation 5.



Ad ora, la Compagnia ha già condiviso diverse informazioni relative a quelle che saranno le caratteristiche tecniche di PS5, delle quali Mark Cerny ha offerto una prima anticipazione nel corso della primavera di quest'anno. Sony non ha invece attualmente offerto tempistiche precise in merito al reveal completo della console next gen al grande pubblico.