Lancio di PS5: Xbox e Nintendo si congratulano con Sony

Il lancio di una nuova console è un momento importantissimo, non solo per il produttore che la immette sul mercato, bensì per tutta l'industria. Nintendo e Xbox lo sanno bene, e hanno ben pensato di congratularsi con Sony per aver appena lanciato PS5 negli Stati Uniti d'America e in Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e Singapore.

Il messaggio della casa di Kyoto arriva direttamente dall'alto, dal presidente di Nintendo in persona Doug Bowser, che si è limitato a scrivere un semplice, ma importante: "Congratulazioni per il lancio di oggi, PlayStation". Non poteva mancare l'intervento di Xbox, che con vero fair play ha scritto: "Generazione dopo generazione, è un piacere giocare accanto a voi. Felice giorno di lancio, PlayStation". È interessante notare che in allegato c'è il tweet che il 15 novembre 2013 Xbox pubblico con congratularsi del lancio di PlayStation 4!

Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft, ha indirizzato le sue congratulazioni ai vertici di PlayStation, principali artefici del successo del marchio: "Congratulazioni a Jim Ryan, Shuhei Yoshida, Mark Cerny, Hermen Hulst, Ted Price e all'intero team di Sony PlayStation per il lancio di PS5. È un grande risultato in tempi così difficili".

Ne approfittiamo per ricordarvi che PlayStation 5 verrà lanciata dalle nostre parti tra una settimana esatta, il 19 novembre. Lo sapete che un fortunato sviluppatore ha trovato una PS5 standard nella confezione della Digital Edition?