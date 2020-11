Lancio PS5 e Xbox Series X/S: cosa succede con il nuovo DPCM e nelle regioni rosse?

Mercoledì 4 novembre il Governo Conte ha emesso un nuovo DPCM per cercare di contenere l'emergenza Coronavirus. Il Governo ha stabilito un piano di sicurezza che prevede tra le altre cose la chiusura dei centri commerciali nel weekend in tutto il paese e anche dei negozi nelle regioni rosse, ovvero Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta.

Nelle regioni rosse la maggior parte delle attività commerciali (ad eccezione di supermercati, tabacchi, farmacie, edicole e pochi altri esercizi) dovranno necessariamente chiudere dal 5 novembre, sette giorni su sette. Nelle regioni gialle e arancioni invece chiuderanno i centri commerciali nel weekend mentre i negozi "su strada" resteranno aperti. Cosa succede quindi con gli store delle varie catene (spesso situati proprio dentro i centri commerciali) come Mediaworld, Euronics, GameStop e Unieuro? Ci saranno problemi per il ritiro di PlayStation 5 e Xbox Series X/S?

Ovviamente non siamo in grado di rispondere al momento alla seconda domanda, mentre per quanto riguarda il primo dubbio, questo tipo di negozi dovrebbe restare aperto, esattamente come accaduto durante il primo lockdown, dal momento che si tratta di esercizi che permettono di acquistare (anche) materiale utile per il lavoro da casa e la didattica a distanza. E' pur vero che anche se aperti, è probabile che questi esercizi non possano vendere solamente prodotti di stretta necessità e le console non rientrano ovviamente in questa categoria.

Questo ovviamente non vuol dire che sia il caso di precipitarsi nei negozi per ritirare la propria console, è sempre meglio seguire le regole di sicurezza e uscire solo se strettamente necessario. Un consiglio è quello di telefonare ai singoli punti vendita dove avete preordinato la console e cercare di capire come si muoveranno per il ritiro, non è escluso che alcuni negozi possano spedire le console al domicilio del cliente per evitare assembramenti. C'è chi si sta organizzando con appuntamenti su fasce orarie ben precise e questa sembra essere la soluzione più gettonata, ma non è ovviamente una regola universale e ogni catena seguirà protocolli ben precisi in merito.