Lancio di RAGE 2: svelato il peso della Day One Patch

Manca ormai poco alla commercializzazione di RAGE 2 e diversi utenti che hanno prenotato il titolo riferiscono di aver già ricevuto una copia del gioco. Sulle pagine del forum di ResetEra si stanno così moltiplicando le segnalazioni di chi afferma di aver dovuto installare la Day One Patch.

Stando alle informazioni condivise da questi fortunati giocatori che stanno già esplorando la Zona Devastata in compagnia del Ranger Walker, la patch di lancio di RAGE 2 sarà racchiusa all'interno di un file di installazione delle dimensioni di 14 GB, un peso non particolarmente elevato per gli standard delle moderne produzioni tripla A.

Tali dimensioni si riferirebbero alla patch di lancio della versione PlayStation 4, portando il titolo ad occupare uno spazio complessivo su hard disk di 45,54 GB. A prescindere dalla veridicità o meno di questi dati, il peso di RAGE 2 e della relativa Day One Patch su PS4 non dovrebbero discostarsi di molto dai valori delle restanti versioni PC e Xbox One, di conseguenza consigliamo a chi ci segue di prepararsi per tempo all'avvento dell'esplosivo sparatutto di Bethesda liberando circa 50 GB di spazio sul disco rigido della propria piattaforma d'elezione.

Nell'attesa di scatenare il pandemonio nell'inferno post-apocalittico dell'ultima fatica free roaming di id Software e degli Avalanche Studios, ricordiamo a chi ci segue che è stata annunciata di recente la roadmap dei contenuti post-lancio di RAGE 2 tra DLC gratuiti e a pagamento. Per chi desidera un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate anche una lista stilata da Bethesda con le 10 cose da sapere su RAGE 2.