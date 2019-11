Lancio di Red Dead Redemption 2 su PC: si moltiplicano le segnalazioni di crash

Il subreddit ufficiale di Red Dead Redemption 2 sta ricevendo moltissime segnalazioni di utenti che affermano di essere incappati in crash che non gli permettono di accedere in alcun modo alla versione PC del titolo.

La notizia, ripresa e rimbalzata dalle colonne di Polygon, evidenzia i disagi provocati da questi crash che non permettono agli acquirenti di RDR 2 su PC di superare la fatidica schermata di caricamento, vedendosi così preclusa l'opportunità di avviare la campagna principale o la modalità multiplayer Red Dead Online a prescindere dalle specificità della propria configurazione hardware e software.

Il moltiplicarsi delle segnalazioni sui canali social di Rockstar Games dovrebbe velocizzare i tempi di sviluppo della patch correttiva che, con ogni probabilità, sarà lanciata entro breve. Le tipologie di errori segnalati dalla community sono sostanzialmente due: il primo sembra riguardare il Rockstar Games Launcher e il mancato avvio dell'applicazione dal nuovo client di Rockstar, mentre il secondo coinvolge direttamente il gioco e ne provoca la chiusura inaspettata nella fase iniziale di caricamento.

Anche voi state riscontrando questi problemi e attendete una patch di Rockstar o, al contrario, siete sfuggiti a questi crash e state già esplorando la Frontiera digitale di Red Dead Redemption su PC, disponibile da oggi?