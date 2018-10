Inazuma Eleven Ares e Yo-Kai Watch 4: rinviato il lancio in Giappone

L'uscita di Inazuma Eleven Ares e Yo-kai Watch 4, entrambi titoli sviluppati dalla celebre casa nipponica Level-5, è stata recentemente posticipata.

Nello specifico, Inazuma Eleven Ares, inizialmente previsto per questo autunno, uscirà in Giappone nel corso della stagione invernale. Si tratta, in effetti della seconda volta che Level-5 rimanda la pubblicazione del titolo, il cui lancio era originariamente atteso per l'estate 2018.

Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito sulla data di pubblicazione del titolo in Occidente, che comunque, è stata recentemente confermata. Recentemente sono state invece rilasciate ulteriori informazioni relative al gameplay.

Il titolo è atteso su Playstation 4, Nintendo Switch e sistemi mobile.

Per quanto riguarda invece Yo-Kai Watch 4, precedentemente atteso per questo inverno, il titolo uscirà in Giappone nel corso della primavera 2019.

Anche in questo caso non sono disponibili informazioni dettagliate rispetto alla dato di pubblicazione in Occidente, ma vi ricordiamo che in occasione del Tokyo Game Show 2018 è stato reso disponibile il primo video di gameplay.

Il titolo è atteso in esclusiva su Nintendo Switch.