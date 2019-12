Il lancio di Switch in Cina fa volare le azioni di Nintendo

Quella di oggi è una giornata storica per l'industria videoludica, dato che Nintendo Switch effettua il suo debutto sul mercato cinese. Nei giorni scorsi Nintendo si stava preparando al lancio della console, ed aveva specificato che non ci si sarebbero aspettate grosse entrate, per via di alcuni motivi principali.

Il primo, come vi abbiamo spiegato, è che al momento è autorizzata la vendita di un solo gioco per la piattaforma ibrida di Nintendo, ossia New Super Mario Bros. Deluxe, l'unico che ha ricevuto il semaforo verde dal governo cinese.

Il secondo è che nel paese asiatico il mercato è dominato dai mobile game e dal PC gaming, per cui il lancio di Switch non avrebbe dovuto sortire particolari effetti. Sembra invece che i risultati siano andati anche meglio del previsto, dato che già oltre 105.000 persone hanno effettuato il pre-order della console sui siti e-commerce.

I benefici sono arrivati anche dal punto di vista finanziario, dato che le azioni di Nintendo sono salite del 2.9% nella sola notte di oggi, poco dopo del debutto di Switch in Cina, appunto. Insomma, la console ibrida della Grande N continua a regalare grandi soddisfazioni alla casa di Kyoto, che recenteente aveva anche ottenuto un altro risultato da record, avendo venduto 830mila unità di Switch in una sola settimana nel periodo del Black Friday e Cyber Monday.