Il lancio di World of Warcraft Classic segna nuovi record su Twitch

Grande successo per World of Warcraft Classic su Twitch: il gioco Bliizzard è disponibile da oggi (martedì 27 agosto) ma stampa, influencer e streamer hanno iniziato a parlare di WOW Classic già nei giorni scorsi e ieri si è toccato un nuovo record su Twitch.

World of Warcraft Classic è stato il gioco più visto e trasmesso su Twitch il 26 agosto, con oltre 1.1 milioni di spettatori in contemporanea e tutti gli streamer di primo piano coinvolti nella trasmissione di contenuti. Si tratta di numeri incredibili se pensiamo che Fortnite ultimamente non supera i 200.000 spettatori simultaneamente e anche i grandi eventi eSport fatica a raggiungere certe cifre.

Un dato curioso: nonostante le lunghe code per entrare in partita, le visualizzazioni non sono calate, Kotaku cita il caso di Asmongold, celebre streamer di WOW che ha potuto contare su oltre 200.000 spettatori ancora prima di riuscire ad accedere ai server. Anche Sodapoppin e Shroud (quest'ultimo non specializzato in World of Warcraft) hanno generato numeri simili, a testimonianza del rinnovato interesse per l'MMORPG di Blizzard.

World of Warcraft Classic è disponibile da oggi su PC e Mac in versione Standard e nella speciale 15th Anniversary Edition che include vari bonus tra cui 30 giorni di abbonamento, la statuetta di Ragnaros il Signore del Fuoco (alta 25 centimetri), stampe e illustrazioni, oltre a una serie di cavalcature classiche.