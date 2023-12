Land of Salvation è il titolo dell'MMO di Horizon sviluppato da NCSoft?

Lo scorso 5 dicembre, NCSoft ha registrato il dominio Land of Salvation, un nome che molti hanno collegato al misterioso MMO di Horizon apparentemente in fase di sviluppo negli studi della compagnia, sebbene il progetto non sia mai stato annunciato.

Il dominio landofsalvation.ing è stato registrato insieme ad altri domini come projectg.ing, puzzupamitoi.ing, puzzup.ing e lll.ing, tutti riferirti a giochi già annunciati, nella lista figura anche l'indirizzo ncing.ing, riferito a NCing, ovvero il programma di scouting, ricerca e sviluppo dell'azienda.

Sebbene non ci siano certezze, come detto, molti hanno associato il nome Land of Salvation al gioco multiplayer di Horizon, in sviluppo (sempre secondo i rumor) con il nome in codice Project H. Recentemente Sony e NCSoft hanno annunciato una collaborazione strategica per espandere i giochi PlayStation oltre le console, e infatti stando alle voci di corridoio l'MMO di Horizon dovrebbe arrivare anche su PC e piattaforme mobile.

Le voci di una collaborazione tra Sony e NCSoft per l'MMO di Horizon risalgono al 2022, con la compagnia giapponese che avrebbe scelto di far sviluppare il gioco ad uno studio con tanta esperienza nei videogiochi online, multiplayer, MMO e Battle Royale per PC e smartphone. Al momento, il gioco non è (ancora?) stato annunciato ma magari ne sapremo di più nel corso del 2024.