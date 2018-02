Landflix Odyssey: la campagna Kickstarter del progetto italiano termina tra una settimana

Quest'oggi la campagna Kickstarter diè entrata nella sua ultima settimana. Ad oggi, sono stati raccolti 7.618 euro, poco più del 50% dei fondi richiesti per il completo finanziamento del progetto.

Per chi non lo sapesse, Landflix Odyssey è realizzato dal team italiano Fantastico Studio. Si tratta di un nuovo platform 2D stile retro ambientato in diversi mondi di gioco ispirati a serie TV come Il Trono di Spade, Stranger Things e Breaking Bad, mescolando diversi generi e varie tipologie di gameplay. Il giocatore viene risucchiato nelle ambientazioni delle varie serie TV che tanto lo appassionano all'interno del mondo di Landflix, un chiaro riferimento a Netflix e al suo universo. La distribuzione, invece, è prevista per il prossimo settembre 2018 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Se siete interessati al progetto e vi piacerebbe contribuire, allora vi rimandiamo alla pagina Kickstarter dedicata, dalla quale potete anche scaricare una demo con due livelli ambientati nei mondi di Stranger Things e Trono di Spade.