Il team italianoha pubblicato una demo di, videogioco ambientato nel mondo delle serie TV Netflix. Landflix Odyssey propone un gameplay variegato che include sessioni platform, run and gun ed elementi

La demo di Landflix Odyssey (scaricabile cliccando qui) mette a disposizione due livelli completi ambientati nel mondo di serie TV come Stranger Things e Daredevil, nonchè di produzioni HBO e AMC tra cui Il Trono di Spade, Breaking Bad e The Walking Dead.

A febbraio partirà la campagna Kickstarter per finanziare parte dello sviluppo di Landflix Odyssey, il lancio del gioco è fissato indicativamente per settembre 2018 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.