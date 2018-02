Landflix Odyssey: al via il Kickstarter del gioco italiano ispirato alle serie Netflix

Al via la campagna Kickstarter di Landflix Odyssey , il platform 2D tutto italiano che promette una nuova avventura dai toni umoristici ambientata negli universi delle serie TV. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer per il gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Lo scopo principale della campagna è di raccogliere i fondi necessari per coprire i costi della parte grafica, dei suoni e del testing, così da pubblicare Landflix Odyssey su Steam (l'obiettivo minimo è fissato a 15 mila dollari). Il team spera di raggiungere anche il secondo obiettivo per pubblicare il titolo su Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo settembre 2018, senza trascurare gli altri stretch goal che potrebbero alzare ulteriormente i valori produttivi del progetto.

La campagna Kickstarter di Landflix Odyssey sarà attiva fino al 7 marzo e potrà essere sostenuta a questo indirizzo. Segnaliamo inoltre che la demo del gioco è ora disponibile per tutti su Indiexpo.