Lando Norris entra ufficialmente negli esport: Quadrant ha un team di Halo Infinite

Gli amanti della Formula 1 e dei videogiochi conosceranno bene l’avventura di Lando Norris con Quadrant, team da lui creato con content creator e vendita di apparel. Ebbene, finalmente c’è anche il primo team esport ufficiale, un roster Halo che rappresenterà l’organizzazione britannica durante le Halo Championship Series 2021.

Il primo campionato esport di Halo Infinite, noto come HCS 2021 Kickoff Major e che si terrà nello stato del North Carolina a Raleigh tra il 17 e il 19 dicembre 2021, vedrà dunque la partecipazione del team Quadrant assieme a famose organizzazioni come G2, FaZe Clan, Cloud9, Natus Vincere (NAVI) e altre ancora.

Il team, come annunciato dallo stesso Lando Norris tramite Twitter, si compone di quattro grandi talenti francesi: TchiK, SLG, Nurix, e Fragxr. Essi si sono qualificati al secondo posto durante il HCS Europe Major Raleigh 2021 Qualifier, e al secondo posto in entrambe le Halo Europe Open Series del 2021. Insomma, risultati da non sottovalutare per la powerhouse franco-britannica.

Lando Norris si è detto entusiasta della nuova avventura: “Ho adorato guardare Halo da quando è stato lanciato il mese scorso e mi sono assicurato che ci muovessimo rapidamente per ingaggiare uno dei roster più talentuosi d'Europa per la nostra squadra. Ho fissato gli obiettivi in alto e la squadra è appassionata quanto me, quindi andiamo a ottenere la nostra prima vittoria”.

Grazie alle partnership con ESL, DreamHack e Faceit, Halo Infinite si prospetta come il prossimo, grande titolo esport su scala globale: i montepremi sono già elevatissimi e si prevedono tre tornei Major dopo l’evento di Raleigh, i quali si terranno a Kansas, Valencia – in questo caso si limiterà all’EU Regional - e Orlando. Nell’ottobre 2022 si terrà dunque l’evento più importante, ovvero Halo World Championship 2022. Chissà se il team Quadrant, sotto la guida del pilota F1 e streamer britannico Lando Norris, riuscirà a ottenere qualche premio importante!

Se volete cimentarvi anche voi nel competitivo del titolo firmato 343 Industries, vi reindirizziamo innanzitutto alla nostra recensione del multigiocatore di Halo Infinite.