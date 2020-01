Lapras è la nuova ricompensa della ricerca speciale in Pokémon GO

Anno nuovo, ricompense nuove. Il 2020 di Pokémon GO si apre infatti con una nuova ricompensa per le missioni di ricerca speciale: stiamo parlando di Lapras, peraltro in una versione piuttosto particolare, che possieda infatti le mosse Geloscheggia e Geloraggio, disponibili ora per la prima volta.

Così come è la prima volta che Lapras viene proposto come ricompensa per una ricerca speciale. Per ottenerlo, si dovranno completare tutte le sette missioni settimanali, ed il pokémon resterà dsponibile per tutto il mese di Gennaio, dunque fino al 1 Febbraio 2020.

Lapras non è un leggendario e non è un pokémon molto utile nei raid e nei combattimenti in palestra, ma le sue mosse sono piuttosto utili in PvP, per cui si tratta di un personaggio che di sicuro vi farà piacere poter avere nella vostra collezione.

Si tratta in ogni caso solo della prima vera novità di Pokémon GO che nel 2020 ha in serbo davvero diverse sorprese. Sul nostro sito trovate infatti alcuni dei Pokèmon di quinta generazione in arrivo su Pokémon GO, e tutti gli eventi speciali di Pokémon GO annunciati per il 2020.

Che ne pensate? Siete contenti del supporto di Niantic per la sua app, che continua ormai ininterrottamente dall'estate del 2016?