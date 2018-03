Lara Croft arriva in Final Fantasy Brave Exvius dal 9 marzo

Per celebrare l’uscita dell’attesissimo film di(nei cinema dal 16 marzo),porta la celebre esploratrice nel gioco di ruoloper un periodo limitato a partire dal 9 marzo.

Dal 9 al 22 marzo sarà possibile aggiungere Lara Croft, l’eroina del videogioco d'azione e d'avventura Lara Croft and the Temple of Osiris all’elenco dei personaggi giocabili. Per ottenerla, i giocatori dovranno prima completare il primo livello dell'evento od ottenere dei bonus per l'accesso. Inoltre, i bonus per l'accesso, che dureranno dal 9 al 21 marzo, includeranno delle fantastiche ricompense, tra cui un Summon Ticket 10+1 e dei Lapis.

Grazie al nuovo evento in collaborazione, i giocatori potranno affrontare il boss Apep durante il raid di Lara Croft and the Temple of Osiris. Inoltre, i personaggi di Final Fantasy Brave Exvius verranno rimodellati basandosi sui personaggi di Lara Croft and the Temple of Osiris, tra cui Explorer Aileen, Divine Soleil e Pharaoh Abe, che saranno disponibili solo per un periodo limitato e potranno essere ottenuti tramite le evocazioni.

Durante la collaborazione sarà anche possibile scaricare vari aggiornamenti di gioco. A partire dal 6 marzo, i nuovi giocatori potranno ottenere Ashe al livello massimo di 5 stelle (Final Fantasy XII) tramite il tutorial, Lightning a 5 stelle (Final Fantasy XIII) come ricompensa per la Rookie Mission e altro ancora. Final Fantasy Brave Exvius è disponibile come applicazione gratuita (con acquisti in-app) su App Store, Google Play e Amazon AppStore.