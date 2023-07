Lara Croft classica Vs Lara Croft survivor: quale preferisci?

Il personaggio di Lara Croft, che per lunghissimo tempo è stata un’icona pop fuori e dentro il mondo videoludico, ha subito nel corso della sua lunga carriera un paio di riscritture. La più netta è indubbiamente quella avvenuta nel corso del reboot avviato con Tomb Raider nel 2013.

A partire da quest’ultimo capitolo, che ha iniziato la cosiddetta trilogia survivor in cui si narrava la storia di Lara come sopravvissuta, oltre che predatrice di tombe, si è creata una spaccatura all’interno del fandom. Da una parte, infatti, c’è chi ha apprezzato (e accettato) la coesistenza di due versioni differenti di Lara Croft, distinte per carattere e per qualche tratto estetico, dall’altra c’è chi è rimasto unicamente ancorato alla versione più classica dell’archeologa.

Quale versione di Lara Croft preferisci?

Quando si parla di Lara Croft “classica”, ci si riferisce all’incarnazione dell’avventuriera nei capitoli sviluppati da Core Design, lo studio che ha creato il personaggio e a cui va riconosciuto il merito di aver reso la protagonista di Tomb Raider una splendida versione femminile di Indiana Jones.

Ai tempi dei fasti della serie, una Lara esperta sfidava dinosauri (ma non è antica quanto lo erano queste creature!), superava trappole mortali ed esplorava il mondo a più riprese, disarmando i nemici con la sua dialettica tagliente o, dove non riuscivano le parole, con un colpo di doppie pistole senza troppe cerimonie. Quando invece si parla di Lara Croft “survivor”, si fa riferimento al personaggio scritto da Crystal Dynamics dopo il progetto di reboot avviato sotto l’egida di Square-Enix. In questo caso, è stato deciso di esplorare il lato più umano dell’archeologa, che parte come inesperta studentessa fresca di college e piano piano si evolve per diventare la donna forte e capace che i fan erano abituati a conoscere.

Bisogna riconoscere che, pur conservandone i tratti madre, il personaggio di Lara nel reboot ha una scrittura che, più o meno volutamente, taglia in modo piuttosto netto con il passato. Pur mostrandoci un lato più vulnerabile della saccheggiatrice di tombe, sono più rari i momenti in cui ritroviamo quei comportamenti da volpe astuta e senza scrupolo che, più che una salvatrice del mondo, dipingevano Lara per ciò che sapeva fare meglio: cacciare tesori. Proprio per alcune di queste differenze si è creata all’interno della community la tendenza a dividere le ere di Lara Croft fra classiche e moderne. Voi preferite una versione in particolare? O avete apprezzato questo personaggio in tutti i casi in cui l’avete ritrovato?

Intanto, vi ricordiamo che è in sviluppo un nuovo capitolo di Tomb Raider su Unreal Engine, di cui al momento non abbiamo grandi dettagli. Ecco, però, quello che vorremmo vedere in Tomb Raider Next.