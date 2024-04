Lara Croft eletta personaggio più iconico della storia dei videogiochi: la Top 20 di BAFTA

In preparazione alla cerimonia dei BAFTA Awards 2024, l'organizzazione dei premi ha indetto un sondaggio per eleggere il personaggio dei videogiochi più iconico di tutti i tempi. A spuntarla è stata Lara Croft, che è riuscita a regolare anche figure del calibro di Mario, Agente 47 e Sonic.

Il sondaggio, condotto attraverso i social, ha coinvolto più di 4.000 votanti, i quali con le loro preferenze hanno dato forma ad una Top 20 ricca di volti iconici. Ad emergere vincitrice, come già anticipato, è stata Lara Croft, che siede sul gradino più alto del podio seguita da Mario e l'Agente 47 di Hitman.

In casa Sony fa meglio di tutti Sackboy di LittleBigPlanet, che i votanti hanno preferito a Kratos di God of War, Ellie di The Last of Us e Nathan Drake di Uncharted. Master Chief di Halo tiene alta la bandiera di Xbox, mentre tra le nuove leve spiccano Shadowheart e Astarion di Baldur's Gate 3. Limitatamente al franchise di Red Dead Redemption, Arthur Morgan è stato preferito a John Marston, con quest'ultimo che non compare neppure in top 20. Presenti all'appello anche altri simboli del medium videoludico come Solid Snake, Pac-Man, Cloud, Link, Pikachu, Crash, Steve e Kazuma Kiryu. Ecco a voi la classifica:

Lara Croft, Tomb Raider Mario, Super Mario Agent 47, Hitman Sonic the Hedgehog, Sonic Sackboy, LittleBigPlanet Pac-Man, Pac-Man Link, The Legend of Zelda Master Chief, Halo Kratos, God of War Shadowheart, Baldur’s Gate 3 Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2 Pikachu, Pokémon Steve, Minecraft Solid Snake, Metal Gear Solid Crash Bandicoot, Crash Bandicoot Cloud Strife, Final Fantasy VII Astarion, Baldur’s Gate 3 Kazuma Kiryu, Yakuza Ellie Williams, The Last of Us Nathan Drake, Uncharted

Tutti questi personaggi messi assieme hanno conquistato, con i videogiochi che li hanno visti protagonisti nelle ultime due decadi, un totale di ben 44 BAFTA Awards.

Nei giorni scorsi, un altro sondaggio di BAFTA ha eletto Red Dead Redemption 2 come miglior sequel di sempre. Queste iniziative rappresentano un antipasto per i BAFTA Games Awards 2024, che l'11 aprile verranno assegnati ai migliori giochi dell'annata scorsa. Tra i favoriti figurano Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2 e Alan Wake 2, che hanno conquistato rispettivamente 10, 9 e 8 nomination.

