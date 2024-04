Lara Croft esplora una cascata in un cosplay avventuroso Tomb Raider

Attraverso un sondaggio che ha coinvolto migliaia di votanti, la cerimonia dei BAFTA Awards 2024 ha premiato Lara Croft come il personaggio più iconico del mondo dei videogiochi. Parliamo non solo dell'eroina volto femminile dell'industria, ma di una protagonista che ha fatto e che è destinata a continuare a fare la storia.

Tomb Raider I-III Remastered è una raccolta nostalgica, che ci ha permesso di rivivere la trilogia originale di Miss Croft con texture e controlli migliorati. Non tutto è perfetto, ma questa remastered è un importante passo in avanti che avvicina la nuova generazione di giocatori a un mito del passato.

Aspyr ha aggiornato Tomb Raider I-III Remastered portando il titolo a 4K e 120 FPS su PlayStation 5, ma cosa dovremmo aspettarci dal futuro del franchise? L'IP è passata dalle mani di Square Enix a quelle di Amazon e Crystal Dynamics sta forse per cimentarsi in un nuovo Tomb Raider. Lara Croft è pronta per una nuova avventura? Se non lo è in ambito videoludico, lo è di sicuro per quanto riguarda l'animazione. Infatti, su Netflix è in arrivo l'anime Tomb Raider The Legend of Lara Croft.

In attesa di novità, la cosplayer Ezy Summers ci avvicina a quella che parrebbe essere l'archeologa del prossimo titolo della saga. In body azzurro, zainetto sulle spalle, pantaloncini marroni abbinati a stivali del medesimo colore, in questo cosplay di Lara Croft da Tomb Raider l'icona dei videogiochi impugna le pistole sullo sfondo di una cascata. Qual è la meta della sua prossima avventura?

Su Sonic Origins Plus Day One Edition for Nintendo Switch è uno dei più venduti di oggi.