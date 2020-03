Lara Croft GO gratis su smartphone Android e iPhone per un periodo di tempo limitato

A sorpresa, nel corso degli ultimi giorni è divenuto disponibile il download gratuito di Monument Valley 2 su dispositivi sia Android sia iOS.

Ora, gli utenti in cerca di un titolo per dispositivi mobile possono procedere al download di un'ulteriore produzione videoludica. Nel momento in cui scriviamo, Lara Croft GO è divenuto anch'esso disponibile in maniera completamente gratuita. Il puzzle adventure firmato da Square Enix può ora essere riscattato senza alcuna spesa sia su App Store sia su Play Store. L'iniziativa, tuttavia, sarà attiva solamente oer un periodo di tempo limitato: in particolare, i giocatori interessati dovranno approfittarne entro la giornata di giovedì 2 aprile. Trascorsa questa data, Lara Croft GO tornerà acquistabile al prezzo consueto.



Pubblicato per la prima volta nel 2015, il gioco mobile Square Enix Montréal si è guadagnato il titolo di Miglior Gioco Mobile in occasione dell'edizione di quell'anno dei The Game Awards. Composta da sette diversi capitoli, Lara Croft GO propone al giocatore oltre 100 enigmi da risolvere lungo il proprio percorso di scoperta di un mondo nascosto e dimenticato. Scoprendo una civiltà scomparsa e mettendosi sulle tracce di antichi segreti, sarà possibile risalire alle origini della misteriosa Regina di Venom. Per ogni dettaglio, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Lara Croft GO.