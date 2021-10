Una Lara Croft italiana in questo cosplay: la protagonista di Tomb Raider all'avventura

Nato per PlayStation, Tomb Raider con la prima Lara Croft protagonista ci presentò una donna forte caratterialmente e fisicamente, senza scrupoli e fredda. Il successo ottenuto nel 1996 convinse Core Studio ed Eidos Interactive a sviluppare prima un secondo, poi un terzo capitolo e così via, fino a ottenere una serie attiva ancora oggi.

Archiviata la prima fase della storia con una Lara Croft sicura di sé e matura, nell'ultimo decennio Tomb Raider ha subito un profondo rinnovamento che ha modificato non solo le trame ma anche i personaggi che ne hanno preso parte, Lara in primis. L'abbiamo poi vista anche in altre due versioni, quelle cinematografiche interpretate da Angelina Jolie e Alicia Vikander. Insomma, abbiamo visto in azione tante volte Lara Croft in versioni diverse nei vari Tomb Raider.

Aggiungiamo poi i tanti cosplay su Lara Croft come quello dell'italiana Sbobbycosplay, fotografato da Angelica Gardani, disponibile in basso, pronta all'avventura e all'azione con arco e frecce in uno scenario buio. Cosplayer e fotografa non si sono limitate a una o due foto, creando un album ricco e interessante. Se vi piacciono i cosplay a tema Tomb Raider, non perdetevi il cosplay di Lara Croft di Candylion e il cosplay della Lara Croft femme fatale dei primi videogiochi.