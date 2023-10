Lara Croft, una rivoluzionaria: i sei costumi più belli mai visti in Tomb Raider

Lara Croft è uno dei personaggi dei videogiochi più iconici di tutti i tempi e i suoi abiti, assieme al suo irresistibile temperamento, hanno rappresentato una parte importante del suo fascino. L'archeologa ha indossato molti outfit diversi nella serie di Tomb Raider: eccone 6 che nel corso degli anni hanno acquisito particolare risalto.

Outfit classico

Non possiamo non cominciare con una menzione all'outfit classico di Miss Croft. Si tratta dell'abito con cui abbiamo fatto la sua conoscenza nel primissimo Tomb Raider del 1996 ed è diventato in breve tempo il look caratteristico dell'esploratrice. Si compone di una canotta blu, pantaloncini, stivali, guanti senza dita, uno zainetto e due fondine per le pistole. Si tratta di una combinazione semplice, pratica e iconica, che ritroviamo in molti dei capitoli classici e anche in Tomb Raider Anniversary, omaggio al primo titolo della saga. E non vediamo l'ora di vederlo nuovamente nei remaster della trilogia dei primi Tomb Raider.

Muta

Lara ha indossato svariate versioni della muta in diversi giochi di Tomb Raider, come Tomb Raider II, Tomb Raider: The Angel of Darkness e Tomb Raider: Underworld. La muta è, come da sua funzione predefinita, progettata per proteggere Lara dall'acqua fredda e dai pericoli sottomarini e mette in risalto il suo fisico atletico. Di solito la ritroviamo con tonalità che rasentano il nero o il blu scuro, ma talvolta è anche più chiara. È l'outift che Lara utilizza per condurre le proprie esplorazioni subacquee, spesso munita di respiratore a corredo per restare in profondità tutto il tempo necessario.

Calzamaglia

La calzamaglia di Lara Croft è un altro outfit iconico che le abbiamo visto indossare in alcuni segmenti di Tomb Raider 3 e Tomb Raider Chronicles. Si tratta di una tuta di pelle nera con una cerniera sul davanti, una cintura con fibbia e due fondine per le sue pistole. È progettata per essere furtiva e consentire a Lara di agire nell'ombra, ad esempio per infiltrarsi in un edificio ad alta sicurezza a Londra. Alcuni fan la considerano uno dei suoi abiti migliori, poiché mostra la bellezza, la sicurezza e il carisma del suo personaggio.

Abito da sera

Lara non è solo un'avventuriera, ma anche una donna dell'alta società. La serie ha alternato all'esplorazione delle tombe anche qualche interludio in cui l'archeologa ha indossato eleganti abiti da sera, come in Tomb Raider: Legend, dove partecipa a una festa in Giappone. I suoi abiti sono solitamente neri o rossi, con alcuni accessori come orecchini, collane o braccialetti. Contrastano con il suo solito stile più sportivo, ma mettono immediatamente in luce la sua raffinatezza e il suo fascino. Un altro abito da sera compare in una cut-scene in Tomb Raider Chronicles.

Abiti invernali

Le escursioni di Lara l'hanno spesso condotta anche in ambienti ostili, dalle temperature proibitive, e dunque l'avventuriera ha avuto bisogno di adeguare il proprio vestiario di conseguenza. Per questo la vediamo indossare anche abiti invernali in giochi come Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, Tomb Raider: Chronicles e Rise of the Tomb Raider. Di solito questi outfit sono composti da un giaccone, pantaloni mimetici, stivali, guanti e a volte anche un berretto. Sono per lo più bianchi o grigi, con alcuni tocchi di colore come il verde o l'arancione. Mantengono Lara al caldo mentre esplora paesaggi innevati e grotte ghiacciate e col tempo sono divenuti assolutamente iconici.

Outfit Tomb Raider Reboot

Una menzione d'onore va anche alla rivisitazione dell'outfit classico di Lara nella trilogia survivor di Crystal Dynamics, ossia il trittico che riscrive le origini di Lara Croft a partire dal reboot della serie nella 2013 per mostrarci la resilienza e la determinazione di Lara nella sua ascesa verso la gloria di predatrice di tombe. È una versione del suo abito classico che vuole essere più realistica e introduce alcune modifiche per riflettere lo sviluppo del personaggio dell'archeologa. È composto da una canottiera grigia, pantaloni marroni, stivali marroni, una cintura di pelle, una faretra per le frecce e una piccozza da arrampicata. Spesso vediamo questi abiti sporchi, laceri e insanguinati a causa delle lotte e delle ferite di Lara.

Quale outfit di Lara Croft è il vostro preferito? Fatecelo sapere nei commenti!