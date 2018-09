Lara Croft si unisce al team di Amazon Prime Now per consegnare Shadow of the Tomb Raider

Dopo aver fatto incetta di critiche davvero entusiaste da parte della stampa italiana, l'acclamatissimo capitolo conclusivo della trilogia delle origini di Lara Croft è finalmente disponibile e pronto a conquistare anche il pubblico su Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 e Steam...

Per celebrare il giorno del lancio, la famosa eroina, impersonata da una cosplayer ufficiale italiana, si è unita al team di Amazon Prime Now e ha bussato alla porta di alcuni fan, che hanno acquistato tramite Prime Now la Croft Edition il 12 settembre, per consegnargli personalmente la copia del gioco.

E non è finita qui...dal 3 al 21 Settembre, tutti i clienti di Amazon Prime Now, che usufruiranno del servizio, riceveranno il loro acquisto in un elegante sacchetto personalizzato Shadow of the Tomb Raider. In Shadow of the Tomb Raider, Lara dovrà sopravvivere a una giungla mortale, superare tombe terrificanti e andare avanti in uno dei momenti più bui della sua vita. Mentre cerca di salvare il mondo da un'apocalisse Maya, Lara finirà per diventare la Tomb Raider definitiva che tutti conosciamo.

Acquista Shadow of the Tomb Raider su Amazon.it nelle versioni Xbox One e PlayStation 4, ora in vendita al prezzo promozionale di 59.99 euro anzichè 74.99 euro, offerta valida solo per un periodo limitato.