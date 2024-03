Larian: gli autori di Baldur's Gate 3 preferiscono gli scrittori a ChatGPT

L'Intelligenza Artificiale è vista come una potenziale rivoluzione nel mondo del gaming, e sono tante le compagnie che si sono già attivate per sfruttarle in modo creativo in vista dei propri prossimi progetti videoludici.

Sebbene sia concorde nell'affermare che le IA potranno svolgere un ruolo importante nella creazione di nuovi videogiochi, Swen Vincke, leader di Larian Studios, si è detto cauto sul loro possibile impiego, e che la sua personale preferenza andrà sempre incontro a collaboratori umani.

"La mia posizione sull'intelligenza artificiale è davvero semplice: è uno strumento che usiamo per aiutarci a fare le cose più velocemente. Abbiamo così tanto lavoro che siamo felici di ricevere assistenza da qualsiasi cosa", ha detto Swinckle, che tuttavia ha poi aggiunto: "Penso che non potrà mai sostituire il lato creativo delle cose". Vincke crede, in generale, che l'intelligenza artificiale possa essere sfruttata, ma non nel modo in cui lo hanno fatto alcune aziende come Ubisoft, che sta dal canto suo sta già lavorando ai Neo NPC che potrebbero potenzialmente fare il lavoro di designer e scrittori.

"Ad esempio, la concept art è una cosa che è fortemente sotto accusa a causa di cose come Midjourney. Quindi abbiamo appena aggiunto 15 concept artist al nostro team", ha continuato Vinckle, svelando che Larian stava attraversando un "Collo di bottiglia... Non produciamo concept art abbastanza velocemente, quindi le creature [nei nostri giochi] non sono realizzate abbastanza velocemente. Gli animatori tecnici non riescono a sistemarle abbastanza velocemente, quindi gli animatori non possono realizzare il mostro abbastanza velocemente, e quindi rimangono senza lavoro. Il che è davvero la cosa peggiore in un ambiente di sviluppo".

Vincke ha approfondito ulteriormente, spiegando come preferirebbe applicare le IA per espandere e migliorare qualcosa che però nasce sempre dall'ingegno e dall'immaginazione umana. "Stiamo assumendo scrittori, quindi non permetteremo a ChatGPT di scrivere al posto loro i dialoghi. Tuttavia, voglio dire, vedo un utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa... Non accetto l'intero NPC generato... Mi sta bene per qualcosa che è stato creato, e poi un'intelligenza artificiale si collega ad esso per migliorarlo".

Nel futuro di Larian Studios non ci sarà sicuramente Baldur's Gate 4, con lo studio che ha precisato che non svilupperà espansioni né seguiti.

