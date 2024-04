Larian dopo Baldur's Gate 3: il nuovo gioco potrebbe uscire in Early Access, ecco perché

Alle dichiarazioni di Swen Vincke sul prossimo gioco di Larian dopo Baldur's Gate 3 si sommano le parole pronunciate a GameFile da Michael Douse: il Director of Publishing della software house belga discute del prossimo progetto e delle modalità scelte per commercializzarlo.

Dopo essersi scagliato contro le politiche basate sui licenziamenti, l'esponente dell'azienda europea che ha fatto incetta di premi GOTY con Baldur's Gate 3 prende spunto proprio dal percorso di sviluppo intrapreso nel dare forma al capolavoro ruolistico per guardare al futuro e illustrare la visione della compagnia.

Stando a quanto sostenuto da Douse nell'intervista concessa al giornalista Stephen Totilo, il successo di BG3 è stato determinato anche dalla scelta di lanciare il titolo in Accesso Anticipato: "Il nostro prossimo videogioco, con ogni probabilità, verrà lanciato in Early Access. Dal nostro punto di vista riteniamo che sia l'unica strada da percorrere, soprattutto se si considera il fatto che è determinante, per un'azienda come la nostra, far conoscere al pubblico i nostri progetti e favorire il dibattito nella community, creando una sorta di circolo virtuoso di commenti e aspettative dei fan".

Per l'esponente degli studi Larian, la strategia di sviluppo legata all'approdo in Early Access ha poi l'indubbio vantaggio di "rimuovere gran parte dell'incertezza derivante dal proporre un gioco AAA sul mercato. Perché vedete, per un team come il nostro è tremendamente difficile fare previsioni senza ricorrere all'Accesso Anticipato, sarebbe un po' come scommettere alla cieca sul proprio successo. L'Early Access, invece, ti permette di scoprire molto rapidamente cosa pensa la gente del tuo gioco, e questo ti aiuta a governare quell'enorme nave rappresentata dalla produzione e dalla distribuzione di un titolo tripla A, esattamente come accaduto con Baldur's Gate 3. Ma l'Accesso Anticipato non è la panacea di ogni male, se vuoi che funzioni davvero devi sapere cosa vuoi dal tuo gioco e cosa intendi fare per instaurare un legame duraturo con i fan".

PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti oggi su