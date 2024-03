Larian oltre Baldur's Gate 3: il prossimo videogioco avrà 'toni, stile e metodi diversi'

Dopo aver aperto una finestra sul futuro con le dichiarazioni sull'enorme GDR next-gen che farà impallidire Baldur's Gate 3, il boss degli studi Larian Swen Vincke condivide delle interessanti riflessioni sul prossimo videogioco della software house belga.

Il fondatore della casa di sviluppo che nel 2023 ha fatto incetta di premi GOTY con Baldur's Gate 3 ha colto l'opportunità datagli dalla redazione di Eurogamer.net per riferire di essere al lavoro su "un progetto che sarà ancora abbastanza familiare ma diverso rispetto a ciò che abbiamo fatto fino ad oggi. Il tono, lo stile e i metodi che stiamo utilizzando per sviluppare questa nuova idea sono certamente nuovi per il team Larian, e penso che molte di queste cose possano essere davvero attraenti per il pubblico. Mi piacerebbe parlarne in maniera più approfondita perché guardo a questo progetto in maniera entusiastica, ma al momento non posso dire altro. L'unica cosa che posso confermare è che sarà un qualcosa di innovativo".

Tornando poi alle roboanti dichiarazioni sul 'mega-RPG del futuro che farà impallidire Baldur's Gate 3', Vincke corregge il tiro sostenendo che "penso di essere stato frainteso, o forse mi è uscita male quella frase per via del forte jet lag. Fatto sta che il progetto futuro al quale facevo riferimento non 'farà impallidire' tutti gli altri GDR. Sarà enorme e ambizioso, questo è certo. Ma voglio dire, Baldur's Gate 3 è un gioco estremamente ambizioso e pieno di contenuti, quindi non credo valga la pena sprecare tempo a lanciarsi adesso in paragoni con qualcosa che ritengo sia 'abbastanza buona'!".

Su PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti di oggi.