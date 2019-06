Larian su Baldur's Gate 3: 'Stiamo realizzando un gioco con più di 100 ore di contenuto'

Nonostante la notizia si fosse fatta largo tramite alcuni rumor già con alcuni giorni di anticipo rispetto all'appuntamento con Stadia Connect, l'annuncio ufficiale di Baldur's Gate 3 ha comunque toccato il cuore di molti appassionati.

Ad esaltare ulteriormente gli amanti delle avventure ambientate nell'enorme universo narrativo di Baldur's Gate giungono ora alcune dichiarazioni da parte di Swen Vincke. Il fondatore e CEO di Larian Studios ha infatti rilasciato un'interessante intervista, all'interno della quale ha discusso principalmente delle motivazioni che hanno spinto il team a supportare Stadia, senza tuttavia rendere Baldur's Gate 3 un titolo esclusivo per la piattaforme di Google. Nel portare avanti le proprie riflessioni, Vincke ha fornito un primo indizio in merito a quella che sarà la durata dell'opera,dichiarando: "Stiamo realizzando un gioco che ha più di cento ore di contenuti [...]".



Il team, insomma, non sembra essere intenzionato a risparmiare energie nel corso del processo di creazione di Baldur's Gate 3. Del resto, Vincke ha già dichiarato che il team punta a renderlo "il migliore dei migliori RPG dello studio", all'interno del primo diario di sviluppo dedicato al gioco. Nessuna indicazione precisa è invece finora giunta in merito alla data di esordio del mercato del titolo, che, vi ricordiamo, è attualmente atteso su PC e Google Stadia.