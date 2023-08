Larian consiglia di cancellare i file dell'Early Access di Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 ha preparato il terreno per il suo immeninente arrivo in versione completa e, per agevolare i passaggi dalla beta, suggerisce a tutti coloro che possiedono una copia in Early Access di eliminare ogni dato e reinstallare il gioco. Quanto segue non riguarda Baldur's Gate su Xbox Series X|S, di cui si tornerà a parlare in futuro.

Gli sviluppatori, tramite un post sul proprio profilo Twitter (X) ufficiale del gioco, raccomandano caldamente di cancellare ogni fil e mod e di ripetere da zero l'installazione di Baldur's Gate 3 per evitare qualsiasi conflitto con la versione completa che possa generare problemi al lancio.

Nella scaletta dei passaggi consigliati, sono tre i suggerimenti forniti dal team di sviluppo:

Cancellare i salvataggi della versione in Accesso anticipato

i salvataggi della versione in Accesso anticipato Disinstallare la versione in Accesso anticipato

la versione in Accesso anticipato Rimuovere tutte le mod

Per la versione su Steam, inoltre, Larian consiglia di installare BG3 su una SSD, di aggiornare i driver delle schede grafiche e di far riferimento alle FAQ presenti nel launcher per ogni eventuale altro dubbio in merito.

Sempre per chi ha Steam, è importante controllare la cartella appdata/local/larianstudios e cancellare tutto. Lo stesso vale per il percorso steamapps/common/baldursgate3. Dopodiché, seguite i passaggi sopra indicati.

La versione completa del gioco è scaricabile dal 3 agosto a partire dalle 17.00. Per promemoria, vi ricordiamo anche che Baldur's Gate 3 su pesa pesa 122 GB e non c'è alcun preload.