Larian, lo studio di Baldur's Gate 3, preferisce restare indipendente

Uscito da sole poche ore, Baldur's Gate ha già mandato Steam in tilt, attestandosi come secondo miglior lancio del 2023. In questo momento di grande successo, il CEO di Larian, lo studio responsabile della creazione del gioco, esprime il proprio desiderio di restare indipendente.

Swen Vincke, numero uno di Larian, lo studio a cui si devono non solo Baldur's Gate 3 ma anche Divinity: Original Sin, ha spiegato che l'obiettivo dell'azienda è quello di restare indipendente da possibili acquisizioni da parte di grandi colossi come Microsoft e Sony.

Per quanto si dica lusingato da eventuali congetture circa il possibile inglobamento di Larian in realtà più grandi, il CEO spiega che non ci sono piani di alcun tipo e che non desidera vendere lo studio. Questo perché non vuole che la creatività di Larian possa essere imbrigliata da politiche esterne che possano influenzarne la direzione.

Il ragionamento nasce dal fatto che, secondo Vincke, spesso le grandi compagnie tendono a massimizzare i profitti e limitare la creatività e che questo avrebbe un grosso impatto sui prodotti finali dello studio. Per adesso, dunque, sembra scongiurata l'ipotesi che Larian vada ad allargare il già folto diagramma di tutte le aziende che sorgono sotto l'egida di Microsoft a seguito dell'acquisizione Activision.

C'è chi maligna, sottintendendo che questo temporaneo rifiuto sia in realtà un metodo per negoziare il prezzo di un'eventuale acquisizione in futuro, ma al momento le dichiarazioni del CEO di Larian appaiono molto, molto chiare.