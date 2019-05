Larian Studios sta per annunciare Divinity: Original Sin III?

Qualcosa bolle in pentola presso gli uffici di Larian Studios. Gli sviluppatori belgi hanno appena aggiornato il loro sito ufficiale con una semplicissima immagine ritraente il numero romano III. Il nostro pensiero, e quello dei numerosi fan dello studio, è subito volato a Divinity: Original Sin III.

Che Larian si stia preparando a svelare il terzo capitolo della sua apprezzatissima saga RPG? Al momento non possiamo esserne sicuri al 100%, ma tutti gli indizi sembrano puntare in questa direzione. Dopotutto, anche il precedente episodio, Divinity: Original Sin II, adottava la numerazione romana accanto al titolo. Giudicate voi stessi dirigendovi sul sito ufficiale di Larian oppure guardando l'immagine nell'anteprima di questa notizia. Divinity: Original Sin ha visto la luce nel 2014 su PC grazie ad una campagna Kickstarter di successo. L'anno successivo è arrivato anche su PlayStation 4 e Xbox One in edizione Enhanced. Spinti dalla calorosa accoglienza ricevuta da critica e pubblico, il team ha avviato la lavorazione di Divinity: Original Sin II, approdato su PC nel 2017 e su console nel 2018. I tempi, quindi, ci sembrano più che maturi per la continuazione della saga.

Non ci sentiamo di escludere, in ogni caso, un'altra eventualità, ovvero che possa trattarsi del terzo capitolo della saga principale, iniziata con Divine Divinity e proseguita poi con Beyond Divinity e Divinity II. Larian Studios, tra l'altro, si trova già a lavoro su Divinity: Fallen Heroes, uno spin-off ambientato dopo i fatti narrati in Original Sin II.