Larian Studios: gli autori di Baldur's Gate 3 aprono un nuovo studio in Polonia?

Dopo aver fatto guadagnare oltre 90 milioni di dollari ad Hasbro grazie alle performance commerciali di Baldur's Gate 3, sembra che Larian Studios sia pronta ad aprire i battenti in Polonia. Due fonti entrate in contatto con Gamepressure hanno infatti dichiarato che la compagnia aprirà qui una nuova sussidiaria.

Stando a quanto riportato dal portale, gli autori di Baldur's Gate 3 stanno quindi pianificando l'apertura di una filiale in Polonia, ma non è ancora certo in quale città accadrà, sebbene Varsavia sia l'indiziata numero uno. La notizia non ha ancora avuto alcun riscontro ufficiale, ma è stata confermata da due fonti anonime indipendenti. Larian Studio non ha ancora risposto alla richiesta di Gamepressure di commentare al riguardo e le offerte di lavoro sul sito ufficiale dello sviluppatore belga non menzionano nulla del nuovo studio. Per quanto Larian rimanga uno studio indipendente, ciò non significa che la compagnia sia di dimensioni modeste. Quello in Polonia, infatti sarebbe la settima sede della software house, che è già presente in città come Barcellona, Dublino, Gand e Guildford.

Vale la pena ricordare che gli sviluppatori polacchi di Anshar Studios (Gamedec, Zoria: Age of Shattering), con sede a Katowice, hanno offerto il proprio contributo nello sviluppo di Baldur's Gate 3, e che Larian ha collaborato in passato con Fool's Theory (The Thaumaturge) per sviluppare diverse espansioni gratuite di Divinity: Original Sin 2. La compagnia, quindi, ha già stabilito contatti con il mercato polacco e potrebbe quindi voler mettere qui nuove radici.