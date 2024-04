Larian Studios, gli autori di BG3 contro i licenziamenti: vengono fatti per gli azionisti

L'ultimo periodo non è stato particolarmente facile per il settore videoludico, che si è reso protagonista di una massiccia ondata di licenziamenti che hanno coinvolto le più grandi aziende, tra cui Sony, Microsoft, Embracer Group e molti altri ancora. Larian Studios si schiera apertamente contro questa tendenza.

Parlando con Game File ai Game Developers Choice Awards, il director of publishing di Larian Michael Douse ha offerto il suo punto di vista sullo stato attuale del settore, e non sono mancate alcune aspre critiche sull'ondata di licenziamenti di massa a cui abbiamo assistito.

"Sono una stron***a evitabile", ha detto Douse. "Questo è tutto ciò che sono. Ecco perché ne vedi uno dopo l'altro. Perché le aziende dicono: 'Bene, finalmente. Ora possiamo farlo anche noi. Lo volevamo fare da anni. Tutti gli altri pensano: 'allora perché non farlo anche noi?" È davvero una cosa malata".

Sebbene Douse abbia ammesso che i grandi editori abbiano a che fare con operazioni complicate e che debbano reagire costantemente alle nuove richieste o ai cambiamenti del mercato, ha sostenuto che una migliore pianificazione e leadership avrebbero potuto prevenire il peggio di ciò a cui stiamo assistendo, ed ha espresso frustrazione per come tutto venga sepolto con eventi sfarzosi come i GDC Awards o i BAFTA: "Dovremmo farci un bagno di umiltà in questo periodo".

Douse ha anche evidenziato l'esistenza di un problema di incentivi competitivi per le società di giochi quotate in borsa, con preoccupazioni sul prezzo delle azioni che va a scapito sia dei giocatori che degli sviluppatori: "Nessuna di queste società è a rischio di fallimento", ha detto Douse. "Rischiano solo di far arrabbiare gli azionisti. E va bene. Funziona così. La funzione di un'azienda pubblica è creare crescita per i suoi azionisti... Non è creare un clima felice per i dipendenti". Sebbene Douse abbia riconosciuto che la decisione finale in Larian Studios spetterà sempre al leader Vincke, ha aggiunto che quotarsi in borsa probabilmente non sarebbe mai stata la mossa giusta per lo studio belga: "Creando i giochi che vogliamo realizzare, quotarci in borsa potrebbe darci più soldi, ma sarebbe antitetico alla parte qualitativa di ciò che stiamo cercando di fare. Quindi non migliorerebbe i nostri giochi. Ci farebbe solo lavorare di fretta".

