Larian Studios: il cloud gaming di Google Stadia è più interessante di PS5 e Xbox Scarlett

Dopo aver discusso del multiplayer di Baldur's Gate 3 e delle sue analogie con Divinity Original Sin, l'amministratore delegato dei Larian Studios, Swen Vincke, ha spiegato che, secondo il suo punto di vista, la tecnologia di cloud gaming di Google Stadia la rende più interessante delle console next gen.

Intervistato dai colleghi di WCCFTech, Vincke ha alimentato la discussione tra gli appassionati di videogiochi che attendono con ansia l'uscita della prossima generazione di console di Sony e Microsoft affermando che "ad essere onesti, le persone hanno già degli SSD nei loro PC, quindi non si tratta di una rivoluzione", riferendosi all'SSD iperveloce di PS5 e Xbox Scarlett.

In base all'esperienza maturata dal CEO di Larian, il cloud gaming potrebbe regalarci esperienze ludiche ben più avanzate rispetto alle console next gen, specie per quanto riguarda il realismo della fisica: "lo streaming è una tecnologia molto importante per i videogiochi moderni, e questo perchè se puoi trasmettere velocemente i tuoi dati puoi avere un quantitativo maggiore di risorse dalla qualità elevata, che è praticamente quello che tutti si aspettano dalla next gen. [...] Penso che la domanda più interessante sia come riuscirà Google Stadia a cambiare le cose. Stadia dà agli sviluppatori davvero qualcosa di diverso. Queste macchine sono collegate tramite i data center e quindi è possibile iniziare a pensare a cose come il rendering elastico, un sistema che ci permette di utilizzare le risorse modulari di quei server per compiere simulazioni fisiche impossibili su un hardware locale. Penso che ci sarà un'evoluzione in tal senso".

La data di lancio del nuovo gioco di ruolo in sviluppo presso gli studi Larian, l'attesissimo Baldur's Gate 3, non è stata ancora annunciata: ciò che sappiamo, però, è che il progetto è destinato a vedere la luce su PC e, appunto, su Google Stadia.