Larissa Rochefort è Black Swan in un cosplay divino di Honkai Star Rail

Dopo un debutto da urlo su dispositivi mobile e PC prima, e su PlayStation 5 dopo, Honkai Star Rail si è aggiornato alla versione 2.0. Questo primo major update porta grandi cambiamenti, i quali inaugurano la seconda fase del free to play sci-fi di MiHoYo. A celebrare questo importante update ci pensa la celebre cosplayer Larissa Rochefort.

Honkai Star Rail si è aggiudicato il titolo di miglior gioco mobile del 2023, ma per questo nuovo anno l'RPG con combattimenti a turni di Hoyoverse punta a rialzare la posta in palio. Il team cinese non dorme sugli allori portando una ventata di nuovi contenuti alla sua utenza.

Tra le novità di Honkai Star Rail si conta una nuova area esplorabile, quella di Penacony, e, sul fronte del gameplay, migliorie per quanto riguarda l'endgame. Altra molto più che gradita introduzione è l'arrivo di due nuovi, Misha e Black Swan. Proprio quest'ultima è il soggetto dell'interpretazione condivisa dall'artista Larissa.

In questo cosplay di Black Swan da Honkai Star Rail conosciamo da vicino la nuova eroina 5 Stelle della classe Nihilty e legata all'elemento Vento. Personaggio molto potente che in combattimento ruota attorno ai debuff dell'Arcana, è custode delle memorie del Giardino del Ricordo. Indovina misteriosa ed elegante, indossa un abito tipico e porta un velo sul capo che copre i suoi lunghi capelli argentei.