Laser League disponibile da oggi su Steam in Accesso Anticipato

hanno annunciato che, il futuristico videogioco sportivo multiplayer in stile arcade sarà disponibile, a partire della giornata di oggi, per piattaforma PC (via Steam) in Accesso Anticipato.

I fan potranno sfidarsi in frenetici match locali con supporto fino a 4 giocatori per squadra o unirsi a sfide online nelle modalità 2v2 e 3v3 in tre futuristiche arene internazionali, caratterizzate da una dozzina di mappe estremamente impegnative.

Laser League sarà in vendita da oggi su Steam in Accesso Anticipato al prezzo di €14,99. per celebrare il lancio, 505 Games e Roll7 hanno deciso di offrire, per un periodo di tempo limitato, uno sconto del 30%. Anche se questa versione di Laser League è già stabile e bilanciata, Roll7 e 505 Games continueranno a monitorare le segnalazioni e i suggerimenti della community per migliorare ulteriormente il gioco, in vista del lancio ufficiale che avverrà più avanti, nel corso di quest’anno.