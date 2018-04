Laser League esce a maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC

Laser League, il futuristico videogioco sportivo multiplayer in stile arcade pubblicato da 505 Games e sviluppato da Roll7, lo studio vincitore del Premio BAFTA, verrà lanciato il mese prossimo, giovedì 10 maggio, per piattaforma PC su Steam e per console PlayStation 4 e Xbox One.

Caratterizzato da intensissime partite online e locali multiplayer con gli amici, il gameplay di Laser League, come ogni sport che si rispetti, è accessibile e semplice da capire, ma premia in particolar modo coloro che riusciranno ad apprendere e a utilizzare le strategie più complesse.

Laser League è l’emozionante e adrenalinico sport di contatto dell’anno 2150, due squadre si scontrano per il controllo di nodi che, una volta toccati, irradiano l’arena di una luce mortale. Evitando i raggi di luce avversari, le squadre dovranno tentare di sconfiggere i propri nemici utilizzando velocità, forza e strategia. L’utilizzo combinato di speciali abilità offensive e difensive e l’attivazione di speciali potenziamenti che compariranno sul campo da gioco, sono essenziali per guadagnare il vantaggio nei momenti cruciali.

“La fase di Accesso Anticipato ci ha permesso di ascoltare i consigli dei fan e di focalizzarci sulle priorità”, ha affermato Simon Bennett, Studio Director di Roll7. “Abbiamo lavorato per portare un numero sempre maggiore di giocatori nella nostra community e per creare nuovi, divertentissimi, contenuti di gioco. L’uscita dalla fase di accesso anticipato rappresenta il culmine di un processo di sviluppo iniziato molti anni che permette di raggiungere nuove tipologie di pubblico su diverse piattaforme di gioco e di far crescere ulteriormente la nostra fanbase”.

I contenuti di Laser League che saranno disponibili al lancio sono i seguenti:

6 diverse classi : Blade, Smash, Thief, Ghost, Shock e Snipe

: Blade, Smash, Thief, Ghost, Shock e Snipe 16 map pe, ognuna caratterizzata da un diverso schema di posizionamento dei laser

pe, ognuna caratterizzata da un diverso schema di posizionamento dei laser 15 power-up in grado di alterare, in qualsiasi istante, le sorti dei match

in grado di alterare, in qualsiasi istante, le sorti dei match 12 modificatori di abilità per le classi, per adattarsi a ogni stile di gioco

per le classi, per adattarsi a ogni stile di gioco 4 arene internazionali , caratterizzate dal tifo del pubblico

, caratterizzate dal tifo del pubblico Oltre 250 personalizzazioni disponibili per i personaggi giocabili

Laser League su Steam includerà 7 nuove mappe, due nuove arene e due nuovi power up addizionali, così come 6 diversi modificatori di abilità per le classi. In aggiunta a questi contenuti sarà disponibile, acquistabile separatamente a €1,99, il nuovo NewMotion Brand DLC, che includerà due nuovi modelli di giocatori, otto kit, e una serie di schemi laser esclusivi, emoji e ritratti dei giocatori. Questo DLC sarà disponibile anche per console nel corso del mese di maggio.

Il lancio di Laser League, verrà celebrato con diverse promozioni: