Laser League: nuovo video diario con gli sviluppatori di Roll7

: La Closed Beta diinizia oggi, venerdì 15 dicembre alle ore 19:00, per l’occasionehanno rilasciato un nuovo video dietro le quinte che vede la presenza del pluri-premiato team di sviluppo.

La sessione beta di Laser League concluderà domenica 17 dicembre alle ore 19:00 (orario italiano). Vi consigliamo di connettervi alla sessione beta di Laser League già questa sera dalle ore 19:00 alle 21:00 in modo di partecipare allo stress test dei server di gioco previsto in questo orario di picco



Laser League è l’emozionante e adrenalinico sport di contatto dell’anno 2150, due squadre si scontrano per il controllo di nodi che, una volta toccati, irradiano l’arena di una luce mortale. Evitando i raggi di luce avversari, le squadre dovranno tentare di sconfiggere i propri nemici utilizzando velocità, forza e strategia. Infatti sia l’utilizzo combinato di speciali abilità offensive e difensive, sia l’attivazione di speciali potenziamenti che compariranno sul campo da gioco, sono essenziali per guadagnare il vantaggio nei momenti cruciali. Laser League, come ogni sport che si rispetti, è accessibile e semplice da capire, ma premia in particolar modo coloro che riusciranno ad apprendere e utilizzare le strategie più complesse.

Everyeye.it regala le chiavi per la Closed Beta di Laser League, siete ancora in tempo per richiedere il vostro codice!