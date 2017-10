Laser League: il primo Field Test si terrà questo weekend su PC

e gli sviluppatori, vincitori del premio BAFTA e creatori disono lieti di invitare una selezione di gamer europei e nordamericani a partecipare a un primo field test basato sul programma preliminare closed beta di

Everyeye.it regala 700 chiavi per la fase di test di Laser League!



Il test avrà inizio venerdì 27 ottobre e andrà avanti fino alla fine di domenica 29, i videogiocatori potranno incenerire i loro avversari con mortali raggi laser per dominare l’arena e diventare l’ultimo team sopravvissuto di questo avvincente sport futuristico. Registratevi ora per richiedere di partecipare al Field Test Laser League a questo indirizzo.

Il Field Test di Laser League darà la possibilità di prendere parte a sfide 3v3 ambientate in una selezione delle arene che saranno disponibili nel gioco. Questo test è stato ideato con l’intenzione di dare un primo assaggio dei contenuti che verranno sviluppati per questo titolo attualmente in lavorazione e permetterà a 505 Games e a Roll7 di analizzare i dati dei server, delle partite, del gameplay e di ricevere i primi feedback che permetteranno di capire cosa, eventualmente, modificare o migliorare in vista del lancio della versione finale del gioco che avverrà nel 2018. I partecipanti a questo test esclusivo potrebbero sperimentare temporanei problemi con la velocità dei server di gioco e accedere a contenuti di gioco che verranno modificati o rimossi nella versione finale di Laser League.

Orari del Field Test di Laser League

Da venerdì alle 16:00 a tutta domenica, stress test in programma venerdì alle 22:00.

I giocatori possono registrarsi già ora per richiedere la possibilità di prendere parte al Field Test di Laser League. Una volta ricevuto il codice di attivazione i giocatori potranno riscattarlo subito tramite il loro account Steam e iniziare l’installazione di Laser League. I server di gioco verranno aperti venerdì 27 ottobre alle ore 16 italiane. Al fine di assicurare la migliore esperienza di gioco possibile è fortemente raccomandato l’utilizzo di in controller Xbox.

Laser League è l’emozionante e adrenalinico sport di contatto dell’anno 2150, due squadre si scontrano per il controllo di nodi che, una volta toccati, irradiano l’arena di una luce mortale. Evitando i raggi di luce avversari, le squadre dovranno tentare di sconfiggere i propri nemici utilizzando velocità, forza e strategia. Infatti sia l’utilizzo combinato di speciali abilità offensive e difensive, sia l’attivazione di speciali potenziamenti che compariranno sul campo da gioco, sono essenziali per guadagnare il vantaggio nei momenti cruciali. Laser League, come ogni sport che si rispetti, è accessibile e semplice da capire, ma premia in particolar modo coloro che riusciranno ad apprendere e utilizzare le strategie più complesse.