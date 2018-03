Laser League si aggiorna con nuove mappe, squadre e power-up

annunciano la disponibilità dei primi contenuti aggiuntivi per Laser League , lo sport di contatto del futuro disponibile ora in Accesso Anticipato su Steam.

L’Al Shama Stadium è una meravigliosa oasi blu nell’arido deserto, le mappe di questa arena sono caratterizzate da disposizioni di raggi laser particolarmente intricate e dinamiche, per sopravvivere in questa arena sarà necessario muoversi in continuazione. Le mappe presenti nell'Al Shama Stadium sono:

Chevron: Mappa molto ristretta che richiede uno stile di gioco molto dinamico ai giocatori delle squadre

Vexation: Mappa estremamente complessa e divisa in zone

Slingshot: Mappa caratterizzata dalla presenza di lunghi raggi laser

Singularity: La chiave per vincere in questa mappa è prendere il controllo della zona centrale

I team che giocheranno all’Al Shama sperimenteranno gli effetti di due nuovi power-up:

Stun, stordisce per un breve periodo i giocatori della squadra avversaria

Lockdown, impedisce ai giocatori di passare attraverso i muri dell’arena

Gli aggiornamenti di Laser League non finiscono qui dato che sono state introdotte delle nuove mappe per tutte le arene già precedentemente disponibili:

[Empire Campus] Wargame: Mappa molto tattica, l’attraversamento dei muri dell’arena è la chiave per vincere.

[Geng Hao Megaplex] Crossfire: Caratterizzata dalla presenza di micidiali lunghi raggi laser rotanti

[SilverTip Arena] Turbine: Mappa molto movimentata dove è importante dominare gli spazi.

Questo pacchetto di nuovi contenuti include una nuova arena con 4 mappe, due nuove squadre, due nuovi power up e tre 3 mappe addizionali per le arene già precedentemente disponibili. Vi diamo il benvenuto nel nuovo Al Shama Stadium, la casa delle due compagini più forti di Doha, i Falcons e i Cobras.