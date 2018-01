Laser League uscirà a febbraio su Steam in Accesso Anticipato

Il publishere lo studio di sviluppo, vincitore del prestigioso premio BAFTA, hanno annunciato oggi che Laser League sarà in vendita su Steam per PC in modalità accesso anticipato a partire da giovedì 8 febbraio al prezzo di €14,99.

Per celebrare il lancio, 505 Games e Roll7, offriranno per un periodo di tempo limitato uno sconto del 30% su questo titolo. Nel corso di questo weekend sarà possibile avere un primo assaggio dei contenuti che verranno inizialmente contenuti nella modalità accesso anticipato, tutti potranno accedere all’ open beta, di Laser League che sarà disponibile oggi su Steam a partire dalle ore 18:00 fino alle 7:00 del mattino di lunedì 29 gennaio. Tutti i partecipanti riceveranno dei contenuti in-game esclusivi che includono il Limited Edition Kit OASIS 401 di Al Shama, emojis e ritratti dei giocatori.