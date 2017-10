Laser League: al via il primo Field Test, pubblicato un nuovo trailer

Il primo Field Test su Steam diinizia oggi, venerdì 27 ottobre, i giocatori avranno la possibilità di provare in anteprima alcuni contenuti, in via di sviluppo, di questo adrenalinico e velocissimo sport di squadra ambientato nel 2150.

Laser League è pura competizione ai massimi livelli in arene futuristiche dove, insieme ai tuoi compagni di squadra, dovrai eliminare gli avversari usando potenti muri laser. Componi il tuo team con classi diverse e domina l’arena combinando team play, abilità e strategia. Sali sul gradino più alto del podio ed entra nella storia di Laser League!



Le regole sono cambiate. Benvenuti nel 2150!

Il Field Test, primo test del programma preliminare closed beta di Laser League partirà oggi venerdì 27 ottobre su Steam e andrà avanti per tutto il weekend fino a lunedì mattina alle 03:00. 505 e Roll7 chiedono ai giocatori di assicurare la loro partecipazione per lo stress test dei server alle 22:00 di oggi.



Laser League è l’emozionante e adrenalinico sport di contatto dell’anno 2150, due squadre si scontrano per il controllo di nodi che, una volta toccati, irradiano l’arena di raggi mortali. Evitando i raggi di luce avversari, le squadre dovranno tentare di sconfiggere i propri nemici utilizzando velocità, forza e strategia. L’utilizzo combinato di speciali abilità offensive e difensive e l’attivazione di speciali potenziamenti che compariranno sul campo da gioco, sono essenziali per guadagnare il vantaggio nei momenti cruciali. Laser League, come ogni sport che si rispetti, è accessibile e semplice da capire, ma premia in particolar modo coloro che riusciranno ad apprendere e utilizzare le strategie più complesse.