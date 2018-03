Last Day of June: il director Massimo Guarini ha svelato la versione per Nintendo Switch

Poco meno di un'ora fa, il directorha svelato sul suo profilo Facebook personale la versione perdi

La fotografia, che trovate allegata a questa notizia, mostra il menu principale del gioco sullo schermo della console ibrida della casa di Kyoto. L'immagine è accompagnata dal seguente messaggio: "È qui, ed è incredibilmente bello!". Purtroppo, non sono sono state rivelate ulteriori informazioni, né la data d'uscita, ma siamo sicuri che verrà comunicata quanto prima. Si tratta indubbiamente di un'altra graditissima aggiunta al già vasto catalogo di titoli disponibili su Nintendo Switch.

Last Day of June è disponibile dalla scorsa estate su PlayStation 4 e PC. Lo stupendo titolo sviluppato dagli italiani di Ovosonico e pubblicato da 505 Games è stato accolto in maniera decisamente calorosa dalla stampa specializzata. Il nostro Giuseppe Arace lo ha premiato con un eccellente 8,5 nella sua recensione, definendolo come "una carezza al cuore, una toccante parabola sul valore del destino, sulle conseguenze di una perdita, sull'indissolubilità degli affetti dinanzi alle stoccate della morte".