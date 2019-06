Last Day of June gratis su Epic Games Store, download in arrivo nelle prossime ore

Ultime ore per scaricare gratis Rebel Galaxy da Epic Games Store: a partire dal 27 giugno il negozio proporrà un nuovo gioco gratis, The Last Day of June sviluppato dal team italiano Ovosonico e pubblico da 505 Games.

"Prendi parte a un viaggio che comincia dal luogo preferito di Carl e June, e cerca di sbloccare la sequenza di eventi che possono salvare June da un tragico epilogo, in questo racconto in stile cinematografico che ti porterà a domandarti: “Cosa saresti disposto a fare per salvare la persona che ami?” Last Day of June è un racconto interattivo che parla d'amore e di morte, creato da un team di sviluppatori d'eccezione."

Last Day of June è gratis su Epic Games Store dal 27 giugno al 4 luglio, indubbiamente un titolo consigliatissimo per gli amanti del genere (e non solo), ricordiamo che il gioco è tradotto in varie lingue tra cui inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, brasiliano. portoghese, cinese, coreano, giapponese e russo. Tra i requisiti troviamo sistema operativo Windows 7/8/10 a 64-bit, processore Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHZ o equivalente, 4 GB di RAM e GPU NVIDIA GT 630/650m o equivalente