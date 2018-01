(studio autore di) ha annunciato, Twin-Stick Shooter con elementi roguelike ambientato nello spazio. Il gioco uscirà nella seconda metà del 2018 su PC e in seguito su PlayStation 4, Xbox One e Switch.

Last Encounter è uno sparatutto spaziale multiplayer di stampo arcade, il gioco presenterà una campagna articolata su undici livelli e il spporto per il multiplayer locale versus e co-op fino a quattro giocatori.

Lo studio non ha rivelato ulteriori dettagli in merito, il team ha però aperto le iscrizioni per la beta PC di Last Encouter ed ha pubblicato un trailer che trovate in apertura della notizia. Restiamo in attesa di saperne di più sul progetto.