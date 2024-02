Last Epoch sarà il nuovo fenomeno di Steam? Il sorprendente Tech Trailer svela l'uscita

Iniziato nell'aprile del 2019 con la partenza della fase in Access Anticipato, il lungo percorso di sviluppo intrapreso da Eleventh Hour Games per dare forma a Last Epoch sta per giungere alla sua fase più importante: il Tech Trailer ci immerge nelle atmosfere della versione finale di questo ambizioso action RPG.

Le quasi 400mila visualizzazioni per il nuovo filmato datoci in pasto dagli sviluppatori indipendenti, uniti alle oltre 3.000 recensioni utente positive e all'ottima media voto dell'Early Access, fanno da apripista all'arrivo della 'versione 1.0' di un titolo che, date queste premesse, punta a diventare il nuovo fenomeno di questo inizio 2024 su Steam dopo gli incredibili record di Palworld e l'irresistibile cavalcata di Helldivers 2.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Last Epoch è un Diablo-like ambientato in una dimensione fantasy con 15 classi interpretabili, 120 abilità customizzabili, 20 alberi di potenziamenti passivi e tantissimi dungeon da esplorare.

A detta degli sviluppatori, Last Epoch non proporrà loot box in grado di modificare l'esperienza di gioco ma si servirà del Negozio solo ed esclusivamente per veicolare la vendita di elementi cosmetici e altri aspetti legati alla customizzazione di armi, personaggi ed equipaggiamenti.

Per scoprire se l'avventura ruolistica con visuale dall'alto di Eleventh Hour Games sarà destinata al successo, non ci resta che pazientare fino al 21 febbraio per assistere alla fine dell'Early Access di Last Epoch e al lancio 'definitivo' del titolo su PC (Steam).