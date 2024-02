Last Epoch è pronto: un mare di novità in arrivo con la Patch 1.0 del Diablo-like

Con ancora negli occhi le scene ammirate nel sorprendente Tech Trailer di Last Epoch, riapriamo una finestra sull'universo fantasy del Diablo-like di Eleventh Hour Games per ammirare un filmato che illustra tutte le novità in arrivo con la Patch 1.0 che chiuderà la fase Early Access.

L'aggiornamento che accompagnerà il lancio della 'versione finale' di Last Epoch promette di essere il più grande dell'intero percorso di sviluppo che il team di Eleventh Hour ha intrapreso dalla partenza della versione in Accesso Anticipato, avvenuto nell'aprile del 2019.

Se il video che campeggia a inizio articolo riassume le migliorie, ottimizzazioni e innovazioni della Patch 1.0, è solo sfogliando l'enorme elenco degli interventi compiuti dagli sviluppatori indipendenti che capiamo la reale portata di questo Update che, ovviamente, sarà completamente gratuito per chi ha già acquistato il titolo nella fase in Accesso Anticipato.

L'aggiornamento in questione porterà in dote nuove Maestrie per le classi del Falconiere e dello Stregone, l'accesso completo all'esperienza Offline, delle funzionalità inedite per il gameplay, una riformulazione della progressione e dell'endgame, tante modifiche per la Campagna principale e la modalità Arena, delle sequenze in cinematica più ricche di dettagli, delle migliorie estese al sistema di illuminazione e tanto altro.

Il rollout della Patch 1.0 di Last Epoch è fissato per il 21 febbraio, in coincidenza del lancio ufficiale del titolo su PC (Steam): la patch in questione sarà preceduta da uno shutdown dei server che durerà all'incirca 24 ore. Grazie al lavoro svolto in questi anni e ai tantissimi appassionati di ARPG che hanno favorito l'evoluzione del titolo con l'acquisto della versione Early Access, la 'versione 1.0' di Last Epoch comprenderà 15 classi interpretabili, 120 armi customizzabili, 20 alberi di potenziamenti passivi e un ampio ventaglio di dungeon, modalità e funzionalità.