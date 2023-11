Last Hour of an Epic To The Moon RPG annunciato: un nuovo gioco di ruolo a turni!

Come un fulmine a ciel sereno, Freebird Games ha annunciato Last Hour of an Epic To The Moon RPG, nuovo episodio della serie To The Moon che si distingue dai suoi predecessori per la sua natura di gioco di ruolo a turni.

Kan Gao e gli altri ragazzi di Freebird Games riportano in auge il franchise di To The Moon, che ha dato loro la notorietà più di dieci anni fa, con un'operazione del tutto inedita. Il nuovo Last Hour of an Epic To The Moon RPG si presenta infatti come un gioco di ruolo a turni il cui obiettivo è quello di prendere due piccioni con un fava - da un lato i fan del franchise, dall'altro gli appassionati di RPG classici.

Ai comandi di Neil, Eva, Roxie e Rob, i giocatori saranno chiamati ad esplorare e scalare il faro, che per l'occasione ha preso le sembianze di un intricato dungeon alla cui sommità attende un temibile boss. Nel mentre, dovranno risolvere puzzle e sconfiggere nemici e mini-boss d'ogni sorta con un sistema di combattimento rigorosamente a turni.

Il lancio è attualmente previsto in un generico 2024, per il momento esclusivamente su PC. Nell'attesa, guardate le prime immagini del gioco e aggiungetelo alla lista dei desideri di Steam.