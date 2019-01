Last Oasis: Donkey Crew presenta il nuovo sandbox MMO con mech di legno!

Gli autori di Donkey Crew svelano ufficialmente il progetto di Last Oasis, un bizzarro sandbox multiplayer ad ambientazione post-apocalittica incentrato sulla costruzione e sull'utilizzo in battaglia di giganteschi mech di legno.

La nuova proprietà intellettuale partorita dalle fervide menti di questa casa di sviluppo indipendente polacca fondata di recente si rifà alla letteratura fantascientifica d'inizio '900 e, soprattutto, a film come Macchine Mortali o Wild Wild West.

Gli insoliti marchingegni realizzati dai giocatori di Last Oasis servono infatti a garantire la sopravvivenza agli umani del futuro, costretti a servirsene per spostarsi tra gli immensi deserti e le pericolose giungle mutanti che dominano la Terra a causa dell'impatto con la Luna e il conseguente stravolgimento del moto di rotazione e dell'asse di rotazione del pianeta.

Ciascuno di questi mech, definiti "Camminatori", potrà essere personalizzato e potenziato con tantissimi elementi modulari: le immagini e le scene di gioco pubblicate per l'occasione dagli autori ci offrono un piccolo assaggio delle opzioni di customizzazione a nostra disposizione. Gli altri aspetti del gameplay sono decisamente più canonici e sembrano ricalcare le formule esplorate da altri esponenti del genere come ARK Survival Evolved o Rust.

Last Oasis entrerà in Accesso Anticipato su Steam nella primavera del 2019. La versione finale del titolo, invece, è attesa al lancio in un periodo non meglio specificato del 2020 su PC e successivamente su console (PS4, Xbox One e forse Nintendo Switch) ma solo se il progetto riuscirà a riscuotere il successo sperato dai suoi ideatori.