Last Oasis: l'MMO con mech di legno è disponibile su Xbox One e Series X/S

Durante l'evento organizzato da Microsoft per mostrare i prossimi giochi indie in arrivo su sistemi verdecrociati, i ragazzi di Donkey Crew hanno sorpreso gli spettatori dello show annunciando che Last Oasis, la loro bizzarra esperienza multiplayer con mech di legno, è disponibile da oggi su Xbox One e Series X/S.

Il porting console del fenomeno di Steam presentato ufficialmente nel gennaio del 20219 è stato realizzato in collaborazione con Abstraction e, a detta degli autori originari, offre la medesima esperienza dell'edizione PC.

L'arrivo dell'MMO post-apocalittico su Xbox One (la versione Xbox Series X/S è accessibile in retrocompatibilità) è accompagnato dall'apertura di diversi server per accogliere i nuovi arrivati nella dimensione sci-fi di Last Oasis. Per chi lo desidera, è comunque possibile entrare nelle lobby multiplayer già presenti nei server della versione PC.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Last Oasis delinea un futuro post-apocalittico dove gli umani sono costretti a costruire delle gigantesce strutture semoventi per migrare da un punto all'altro della Terra devastata dall'impatto con la Luna. Ogni giocatore può perciò collaborare con gli altri sopravvissuti per costruire e gestire la manitenzione di questi enormi mech realizzati con i materiali reperiti nel corso delle spedizioni o durante le battaglie contro le altre fazioni.

Se siete incuriositi dalla formula ludica confezionata da Donkey Crew e volete saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale su Last Oasis per PC e Xbox.